Museu de Arte Contemporânea inaugura nova exposição, 'Vaga em Campo de Rejeito', nesta quinta (29)

O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), inaugura, nesta quinta-feira (29), às 18h, a exposição Vaga em Campo de Rejeito, de Maria Helena Bernardes. Na Fotogaleria Virgílio Calegari, no 7º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), a mostra apresentará o trabalho que dá nome à exposição. Trata-se de uma proposta artística fruto de uma experiência realizada em Arroio dos Ratos, no RS, entre 2001 e 2002. A exposição pode ser visitada até o dia 27 de agosto, de terça-feira a domingo, das 10h às 19h, gratuitamente.Foi nesse período que a artista vivenciou o processo de identificar uma vaga e reproduzi-la no terreno de uma mineradora desativada. Para Maria Helena, vagas são áreas vazias e sem uso localizadas entre dois prédios ou construções. A tal vaga descoberta pela artista, disposta entre a rodoviária e a câmara de vereadores, foi objeto de uma longa ação coletiva. Com o engajamento da comunidade de Arroio dos Ratos, a empreitada culminou na reconstrução do pequeno espaço invisível sobre o terreno de um antigo depósito de rejeito de carvão.A história que envolve a escolha e a construção da vaga é narrada pela própria artista, em conto com características literárias, que dá nome ao trabalho. A exposição é um reflexo dessa experiência. Ela apresenta diferentes formas de compartilhamento de vagas em campo de rejeito: oito fotografias, um filme documentário, um relato em áudio e o livro. Maria Helena, diz que a mostra é um arquivo. Além de etapas ou ocorrências da vaga, são documentos que compõem um arquivo que está inserido no acervo do MACRS e está sendo apresentado ao público pela primeira vez no museu.