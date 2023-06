Quatro décadas de realizações sonoras

Celebrando seus 40 anos de carreira, o pianista e compositor João Maldonado fará uma apresentação no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco do Theatro São Pedro (TSP), neste sábado, às 19h. Na ocasião, ele irá apresentar as músicas de seu mais recente álbum, intitulado 8, e irá lançar - no palco e em todas as plataformas digitais - o clipe da música Nunca mais voltar, composta por Charles Master e Tchê Gomes e gravada originalmente, em 1991, pela TNT, banda na qual o artista atuou como tecladista. Os ingressos custam

R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada) e estão à venda no site do TSP.

Com Maldonado, estarão os músicos Miguel Tejera (baixo acústico), Dani Vargas (bateria), Amauri Iablonovski (sax soprano) e Cristiano Ludvig e Ronaldo Pereira (sax tenor). No repertório, eles irão executar as oito músicas do recém-lançado disco do artista, onde, além de composições novas, também há músicas de discos anteriores e releituras da citada Nunca mais voltar (TNT), Little Man (Art Blakey & The Jazz Messengers) e Witch Hunt (Wayne Shorter).

Para a versão instrumental da canção composta por Master e Gomes, que será lançada em videoclipe, o pianista contou com as participações de Tejera (contrabaixo) e Vargas (bateria). Dirigido por Alex Sernambi, o filme traz a nostalgia de uma época de florescimento do rock gaúcho, do cinema urbano e de experimentações estéticas na televisão e no teatro e dos lugares mais simbólicos e representativos da efervescência cultural da vida noturna na cidade, a exemplo do bairro Bom Fim - reduto, também, dos hippies anos 1970, dos punks e darks dos anos 1980 e 1990, de intelectuais, e de bandas locais que viravam a a madrugada tocando na rua.

"O rock gaúcho nasceu no Bom Fim. Nossos encontros aconteciam no Bar do João, no Lola, no Escaler, na Lancheria do Parque e no Ocidente, esses dois últimos que resistiram e ainda são ponto de encontro dos personagens que se tornaram símbolos da efervescência cultural e política do bairro durante a ditadura militar e o processo de redemocratização no País. Foi intenso gravar nesse tempo que nunca mais voltará", destaca Maldonado.

Segundo o artista, o show deste sábado será um "crescente", do piano de cauda solo como protagonista a sexteto, para mostrar a diversidade e a improvisação de cada instrumento, que são características do jazz. O gênero musical sempre acompanhou a trajetória do pianista, que começou a aprender a tocar o instrumento aos sete anos. "Minha linha sempre foi o jazz, até porque eu tinha esse incentivo em casa: meu pai tocava trompete e minha mãe e minha avó tocavam piano - e todos amavam jazz", recorda.

Apesar desta preferência musical, antes de lançar seu primeiro álbum de jazz (Beauty), vencedor do Prêmio Açorianos de Disco Instrumental do Ano, em 2019, Maldonado experimentou outros gêneros. "Eu sempre gostei de Beatles, mas, quando entrei no piano, inicialmente eu só tive contato com música clássica, que era o que os professores da época sabiam tocar." Munido de vontade e muita disciplina, o pianista cursou nove anos de clássico até que passou a ter aulas com José Luis Prediger, e, depois, com Paulo Dorfman - dois grandes pianistas gaúchos. O último, finalmente lhe ensinou a tocar bossa nova e jazz.

"O álbum 8 é um resgate da minha história com a música, que iniciou mesmo aos 20 anos, quando deixei a casa dos meus pais para tocar numa banda de jazz de Florianópolis, formada em sua maioria por homens mais velhos, com cerca de 40 anos. O nome do grupo era Jacida.", recorda o artista. "Fui praticamente adotado por eles, e considero que eles tiveram papel de mecenas para minha carreira." Um ano depois, aos 21 anos, ele foi considerado pelo Diário Catarinense como o melhor pianista da Ilha de Santa Catarina. Antes de sair de Porto Alegre, Maldonado já havia se apresentado em festivais de colégio, com uma banda de garagem: "Toquei no primeiro Fica, do Anchieta; depois, participei do primeiro Festipa, do Ipa."

Aos 22 anos, o artista retornou para a capital gaúcha e logo entrou na segunda fase do TNT (final dos anos 1980). "Foi muito importante esta fase, pois comecei a tocar em outros espaços. A banda estava ganhando Disco de Ouro e estourando no Brasil, assinando com uma grande gravadora", recorda. Por conta de todo esse sucesso e novas demandas, o grupo foi morar no Rio de Janeiro. Quando retornou a Porto Alegre, Maldonado trocou o rock gaúcho pelo blues, e foi o primeiro pianista a gravar um disco nesse estilo, com Solon Fishbone

O artista conta que voltou para o jazz "mais preparado" pelas mãos do pianista Fábio Torres, do Trio Corrente - vencedor do Grammy Latino em 2014, como Melhor Álbum de Jazz. "Com ele, estudei música brasileira e bossa nova", recorda o artista, que também fez trilhas para cinema, ópera, teatro, dança e publicidade. Atualmente, João Maldonado trabalha em dois novos discos: um só de piano, gravado ao vivo (o segundo neste estilo, visto que, em abril deste ano, ele lançou um álbum instrumental de piano), e outro de bossa nova, que terá a participação de nomes como Analu Sampaio, Roberto Menescal e Paulo Braga (baterista de Tom Jobim, Elis Regina e Tim Maia, entre outros).

Sobre 8, ele explica que o nome é uma referência ao infinito ("tem uma característica espiritual, que representa abundância e prosperidade") e também aos oito músicos que participaram, para gravar as oito músicas eleitas pelo artista. Ao afirmar que segue "estudando diariamente", além de produzir outros artistas e seus próprios projetos, Maldonado diz que muito de sua trajetória é marcada por memória afetiva: "Eu tinha uma família grande, que em tudo que celebrava incluía música. Além disso, eu fiz composições para meus pais, para minhas irmãs, para minha avó, para minha parceira (Roberta Amaral) e até para meus dois gatos. A música é a cura da alma, o veículo de luz que nos leva na transcendência desta vida", reflete.