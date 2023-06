Sala Redenção e House of Harpya promovem ballroom na UFRGS

Na próxima sexta-feira (30), a Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) encerra o Ciclo CAMP com uma programação especial, que conta com uma ballroom e uma sessão de curtas brasileiros. Realizadas em parceria com a House of Harpya, as atividades têm entrada franca e aberta à comunidade. A ballroom do Ciclo CAMP acontece no Espaço Paineira do Centro Cultural da UFRGS. A partir das 17h, os participantes podem chegar no espaço, às 19h, os desfiles iniciam. Para comparecer ao evento, tanto para batalhar como para assistir, é necessário se inscrever pelo formulário no Sympla.Após a ballroom, às 21h30min, a Sala Redenção exibe sete curtas brasileiros do universo queer e Camp. Totalizando 38 minutos, a sessão apresenta os filmes Perifericu (2019), Manufatura (2018), Aiyè 3016 (2016), Gif (2015), Infecciosxs Y Tombadas (2015), Recife XXI (2014) e Couture (2003).Símbolos de resistência e celebração, as ballrooms nasceram em meados dos anos 1970, nos Estados Unidos, no intuito de abrir espaços de expressão para pessoas da comunidade LGBTQIA+. Nos anos 2000, o movimento chegou ao Brasil. Atualmente, a House of Harpya é uma das casas em atividade no Rio Grande do Sul.Os eventos funcionam como uma espécie de baile ou desfile, no qual os participantes competem em categorias de dança, beleza e performance. Importantes dentro da cultura ballroom, as houses são coletivos com relações de afeto que se assemelham a uma família, proporcionando um espaço de abrigo e pertencimento. Em geral, as pessoas que batalham nas ballrooms pertencem a uma house, mas os eventos também recebem participantes de fora.