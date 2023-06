Projeto Raros apresenta ficção-científica de horror tcheco na Cinemateca Capitólio

A próxima edição do Projeto Raros, programação da Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085) que resgata filmes quase esquecidos, vai apresentar um clássico do cinema tcheco: O Chalé do Lobo. O filme é uma ficção-científica de horror construída com uma atmosfera insólita pela cultuada cineasta Vra Chytilová no final dos anos 1980. A projeção será nesta sexta-feira (30), às 19h30min. A entrada é franca.Na trama, um grupo de adolescentes é misteriosamente convidado para uma oficina de esqui nas montanhas. Há onze deles, mas os supervisores do campo insistem que deve haver apenas dez, e que um deles é um intruso. A sessão especial de O Chalé do Lobo integra a mostra Era uma vez na Tchéchia: animações, fantasias e mistérios. A programação segue até o dia 9 de julho com 19 títulos produzidos por cineastas tchecos entre 1952 e 1989. Todas as exibições também são gratuitas.