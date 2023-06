Alexandre Susin e banda homenageiam Aldir Blanc em espetáculo no Teatro Sinduscon-RS

Alexandre Susin retorna ao Teatro do Sinduscon (avenida Augusto Meyer, 146) nesta quinta-feira (29), às 20h, para apresentar o show Aldir Blanc: alma suburbana, segunda atração da edição 2023 do projeto O Samba é Meu Dom. A iniciativa leva ao público shows de samba e choro ao longo do ano todo, sempre com entrada gratuita. O espetáculo desta semana visitará a obra do compositor Aldir Blanc, falecido em 2020, apresentando algumas de suas colaborações com artistas como João Bosco, Moacyr Luz e Wilson das Neves. Além de cantar Aldir, Alexandre Susin também apresentará alguns sambas de sua autoria, em parceria com o violonista Mathias Pinto, lançados por ele nas plataformas digitais. Ele estará acompanhado pelos músicos Mathias Behrends Pinto (violão), Rafael Rodrigues (percussão), Fábio Azevedo (cavaquinho), Lucian Krolow (flauta), Maicon Ouriques (pandeiro), Zalmir Chwartzmann (percussão), Marcelo Moyses (clarinete) e César Franarin (sax e apresentação).