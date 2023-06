Arte em eterna (re)criação

Nenung e sua Cia. Mágica são a atração no Mantra Gastronomia e Arte (rua Castro Alves, 465) neste sábado, às 19h30min. A magia se realiza e renova no constante desafio proposto pelos músicos (além de Nenung, Marcelo Fornazzo na guitarra e Avicente ao piano) de recriar, a cada apresentação, composições das diferentes fases de Nenung, tramando o repertório clássico dos The Darma Lóvers, suas canções solo e diversas parcerias. O couvert é de R$ 15,00, com reservas pelo perfil @mantragastronomiaearte no Instagram. Antes, às 17h, Nenung convida a participar de sua Provocação Meditativa - uma experiência de aproximação da meditação natural a partir de exercícios básicos e da exposição de diferentes perspectivas lúdicas e práticas, para inspirar a aventura do descobrimento de nossa natureza autêntica plenamente rica em leveza, clareza criativa e liberdade.

Mergulho no universo queer e Camp

Na próxima sexta-feira, a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) encerra o Ciclo Camp com uma programação especial, que conta com uma ballroom e uma sessão de curtas brasileiros. Realizadas em parceria com a House of Harpya, as atividades têm entrada franca e aberta à comunidade. A ballroom do Ciclo Camp acontece no Espaço Paineira do Centro Cultural da Ufrgs. A partir das 17h, os participantes podem chegar no espaço; às 19h, os desfiles iniciam. Para comparecer ao evento, tanto para batalhar como para assistir, é necessário se inscrever via formulário no Sympla. Após a ballroom, às 21h30min, a Sala Redenção exibe sete curtas brasileiros do universo queer e Camp. Totalizando 38 minutos, a sessão apresenta os filmes Perifericu (2019), Manufatura (2018), Aiyè 3016 (2016), Gif (2015), Infecciosxs Y Tombadas (2015), Recife XXI (2014) e Couture (2003).

Art Destination na Gravura Galeria