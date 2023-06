Nenung & Cia Mágica se apresentam no Mantra Gastronomia e Arte

Nenung e sua Cia. Mágica são a atração no Mantra Gastronomia e Arte (rua Castro Alves, 465) neste sábado (1), às 19h30min. A magia se realiza e renova no constante desafio proposto pelos músicos (além de Nenung, Marcelo Fornazzo na guitarra e Avicente ao piano) de recriar, a cada apresentação, composições das diferentes fases de Nenung, tramando o repertório clássico dos Darma Lóvers, suas canções solo e diversas parcerias. O couvert é de R$ 15,00, com reservas pelo perfil @mantragastronomiaearte no Instagram. Antes, às 17h, Nenung convida a participar de sua Provocação Meditativa - uma experiência de aproximação da meditação natural a partir de exercícios básicos e da exposição de diferentes perspectivas lúdicas e práticas, para inspirar a aventura do descobrimento de nossa natureza autêntica plenamente rica em leveza, clareza criativa e liberdade.Nenung é poeta e compositor, meditador budista há 27 anos, morador e voluntário no maior centro de budismo tibetano da América Latina - o Chagdud Gonpa Khadro Ling- em Três Coroas, encosta da Serra gaúcha. Em 35 anos de atividade na arte criou e nutriu diversas bandas, sendo Os the Darma Lóvers a mais expressiva. Lançou 12 álbuns, dois livros de poesia e produz continuamente reflexões poéticas para lançar diferentes perspectivas sobre a realidade que compartilhamos. Mantém parcerias criativas com Dado Villa-lobos, Ronaldo Bastos, Paula Toller, Frejat, Mariana Aydar, Moreno Veloso, Wander Wildner, Jozi Lucka, Léo Cavalcanti e muitos mais. Mantém ainda uma campanha continuada pela plataforma Apoia-se onde compartilha sua visão constantemente atualizada, insights, processos criativos e canções inéditas.