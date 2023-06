Chris Amoretti traz músicas do novo álbum 'Magnetic South' em show no Gravador Pub

O Gravador Pub (Conde de Porto Alegre, 22) recebe nesta quinta-feira (29), às 20h, a cantora e compositora Chris Amoretti para show promovendo seu mais recente trabalho autoral, Magnetic South. A apresentação contará com a participação da violonista Andrea Perrone e do cantor Madblush. Ingressos antecipados em www.gravadorpub.com.br, em primeiro lote, por R$ 40,00.Concebido em formato conceitual e em tons e temáticas mais densas, Magnetic South mistura acústico e eletrônico, além de influências do pop, rock, soul, blues, MPB e instrumental. O repertório aborda o universo feminino e a contemporaneidade, como nos trabalhos anteriores, porém, o tema predominante aqui é a passagem do tempo, a sensação de estagnação, o exílio em si mesmo e o conceito de pertencimento. Em contraponto, as músicas suscitam movimento, mudança, ação, além de proporem reflexão sobre a importância do tempo presente, o que é e onde é o nosso lugar, assim como este pensar e agir pode ditar, tanto o nosso destino quanto o que nos tornamos.Chris ficou conhecida do grande público com o show e trabalho indie Sensual Words..., de onde saíram os hits radiofônicos The Limbs of God, Make Big e Move In, todas de sua autoria. Desde 2014, vem trilhando também sólida carreira internacional, tendo se apresentado em importantes festivais internacionais como Brasilicata Tour, na Itália, no Zihuatanejo International Guitar Festival em 2016 e 2017 no México e, no mesmo ano, no Lancaster Music Festival, na Inglaterra. Com Magnetic South, foi indicada como Melhor Compositora, Arranjadora e Produtora (Região Sul) no Prêmio Profissionais da Música 2020/2021, bem como Melhor Intérprete no Prêmio Açorianos de Música 2021.