Podcast lançado por estudantes de jornalismo resgata história de personalidades que moraram em Porto Alegre

Estudantes do curso de Jornalismo da Pucrs lançam podcast de quatro episódios para contar a história de personalidades que, em algum momento da vida, moraram na capital gaúcha e colaboraram com a cultura local. Disponível no Spotify e Google Podcast, o Saudosa Morada foi desenvolvido na disciplina de Projeto Experimental de Rádio por Amanda Gorziza, Isadora Terra, Lara Moeller e Martina Santos, com supervisão dos professores Filipe Gamba e Tércio Saccol.Nos três primeiros episódios, as alunas abrem as portas do Theatro São Pedro para contar a história de Eva Sopher; da casa de Erico Verissimo, um dos mais importantes autores gaúchos; e do bairro Ilhota, que foi casa do grande sambista Lupicínio Rodrigues. Na despedida do podcast, que aconteceu na última sexta-feira (23), ressalta-se a importância da valorização do patrimônio imobiliário de Porto Alegre a partir da luta pela preservação da residência de Dyonélio Machado, autor do romance Os Ratos.A iniciativa é um desdobramento do mapeamento feito pelas alunas Amanda, Lara e Luísa Gomes no ano passado. O trabalho tinha como objetivo documentar o endereço de imóveis de personalidades históricas que moraram em Porto Alegre para evitar a destruição de locais que carregam a história da cidade. A repercussão foi tão grande que, nesse semestre, as alunas decidiram dar continuidade à ideia, agora aprofundando mais sobre a vida dessas pessoas com relatos de amigos, familiares e pesquisadores.