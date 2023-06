Os 50 anos do disco The Dark Side of the Moon são celebrados pelo grupo Perfect Sense no Ocidente

quinta-feira (29), às 21h, o Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) vira palco para a banda Perfect Sense prestar uma homenagem aos 50 anos do icônico disco The Dark Side of the Moon, da inglesa Pink Floyd. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla Nesta, o Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) vira palco para a bandaprestar uma homenagem aos, da inglesa. Os ingressos estão disponíveis na plataforma, por valores a partir de R$ 25,00.

Em março de 1973, o Pink Floyd lançava Dark Side of the Moon, um dos álbuns mais importantes da história do rock. O disco, que pode ser interpretado como uma jornada filosófica a respeito da vida, da morte e tudo o que existe entre ambas, completa o seu 50° aniversário em 2023. E é neste clima de celebração que a Perfect Sense, tributo gaúcho ao Pink Floyd, executa ao vivo Dark Side of the Moon na íntegra, além de muitos outros sucessos do grupo inglês.

Fundada em 2005, a Perfect Sense surgiu do desejo de músicos e amigos de longa data de celebrar a genialidade e a profundidade da obra de Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason. Já são quase duas décadas de atividade, das quais um dos pontos altos foi a execução completa de The Wall no exato dia do aniversário de 40 anos do álbum, para fãs do Pink Floyd que lotaram o Bar Opinião no final de 2019. Clipes desta apresentação, que contou com uma orquestra no palco, podem ser conferidos nos canais da banda.