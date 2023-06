Galeria Gravura e Art Destination promovem evento sobre exposição A Pele da Paisagem de Isabel Marroni nesta quinta (29)

Na quinta-feira (29), das 17h às 19h, a Gravura Galeria (Rua Corte Real, 647) abre suas portas para um encontro com Sandra Echeverria do Art Destination. A exposição A Pele da Paisagem da artista visual Isabel Marroni, será o tema do evento. A entrada é gratuita. A mostra, com curadoria de Ana Zavadil, apresenta a sobreposição de materiais, telas recortadas, papéis transparentes e lençóis brancos com a técnica de colagem e pintura em diferentes suportes. A artista Isabel Marroni comenta que a mostra A Pele da Paisagem busca mobilizar uma abordagem que explora texturas e superfícies não apenas da terra, como também das mutações e trajetória da artista, revelando suas estruturas subjacentes. As obras se concentram em organismos vivos e dinâmicos com sua própria substância e personalidade.