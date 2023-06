Pianista gaúcho Jesyel Cezar apresenta obras de Beethoven, Chopin, Ravel e Ginastera em recital nesta quinta (29)

Antes de partir para uma temporada acadêmica nos Estados Unidos, o pianista gaúcho Jesyel Cezar mostra no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) um recital com obras de grandes compositores da música clássica. O repertório conta com canções de Beethoven, Chopin e Ravel, entre outros. A apresentação acontece na quinta-feira (29), às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 e podem ser adquiridos no site ou na recepção da casa.O instrumentista apresenta ao público a Sonata Op. 2 nº 2, em Lá maior, de Ludwing Van Beethoven; a Balada n°1, Op. 23, em Sol menor, de Frederic Chopin, a peça para piano Jeux d'Eau, de Maurice Ravel, e as Danzas Argentinas, Op. 2., de Alberto Ginastera. Natural de Santa Maria, Jesyel concluiu recentemente a graduação em piano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), sob orientação do renomado professor Ney Fialkow. Buscando aprimorar suas habilidades, candidatou-se para bolsa de estudo em quatro universidades americanas - Sam Houston State University, University of Wyoming, University of South Dakota e Bowling Green State University. O pianista foi aprovado em todas e escolheu estudar em Wyoming, para onde viaja em agosto.