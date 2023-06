Guitarrista Edu Xavier e Arraiá 373 na programação do Espaço 373 desta semana

Nesta quinta-feira (29), às 21h, o Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) recebe o guitarrista Edu Xavier com o show Fragmentos, seu mais recente álbum que remete à sua formação em Música Popular pela Ufrgs e, a partir de uma grande diversidade de linguagens e gêneros, estabelece diálogos entre o jazz, a música brasileira e a latina. Ingressos a partir de R$ 35,00, na Sympla.Em formação de quarteto, a apresentação contará com Caio Maurente no contrabaixo, Leonardo Bittencourt no piano e Gustavo Laydner na bateria. A noite contará, ainda, com as participações especiais das cantoras Aretha Lima e Nina Nicolaiewsky. Na sexta-feira (30), às 20h30min, o mesmo Espaço 373 tem Arraiá 373 com Trio Cozumbá, "aulão" de forró com a professora Luka Odara e quentão liberado. Formado em 2017 por Maicon Paquetá, Phablito Santos e Paulinho Cardoso, o grupo traz no repertório músicas autorais, clássicos de Luiz Gonzaga, Hermeto Pascoal, Elba Ramalho, Os 3 do Nordeste, Dominguinhos e Alceu Valença, além da nova geração. A zabumba, o triângulo e a sanfona, juntos, misturam o ritmo nordestino com o tempero gaúcho. Ingressos por R$ 40,00, na Sympla.