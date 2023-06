Jessie Jazz faz show no Teatro de Arena misturando o jazz e o black music

Cantora e compositora, Jessie Jazz faz sua estreia no projeto Música no Teatro, nesta quarta-feira (28), às 20h, no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835) com o show As cores da cidade à noite. A instrumentista e vocalista apresenta um repertório de canções e poesias autorais que fazem uma narrativa sonora e poética de um cotidiano cheio de representatividade com inspiração no jazz e na black music. Os ingressos estão à venda através da chave pix CNPJ 12.270.754.0001-40 ou na bilheteria da casa, por R$ 20,00.Desde 2017 circulando entre o jazz, R&B, soul e vertentes da black music e da música psicodélica, Jessie Jazz é uma multiartista trans. É vocalista e instrumentista em diversos projetos, como Orquestra Jovem do Sesi de Gravataí e bandas autorais de variados ritmos. Recentemente a artista vem desenvolvendo seu projeto solo.