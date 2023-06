Theatro São Pedro celebra 165 anos com lançamento do livro 'Teatro Palavra'

Para celebrar os 165 anos do Theatro São Pedro, ocorre nesta segunda-feira (26), às 16h, o lançamento do livro Teatro Palavra, com organização de Antonio Hohlfeldt, Diego da Maia e fotos de Gilberto Perin. O livro é um projeto gráfico de Alfredo Aquino, da editora Ardotempo, com patrocínio do Zaffari, e terá distribuição gratuita no dia do lançamento, que ocorrerá no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n).A primeira parte da obra traz um texto do jornalista e presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, que, entre outras obras, também é autor de Doce Fera, biografia de Eva Sopher (livro publicado em 1991). Em seu texto, Hohlfeldt dá continuidade à saga de Eva Sopher, que comandou o Theatro São Pedro até a sua morte, em 2018, aos 93 anos, apresentando seu empenho pela construção do Multipalco.A segunda parte traz depoimentos de artistas, funcionários do Theatro São Pedro e público frequentador. Na terceira parte da obra, estão estampados autógrafos de quarenta artistas que se apresentaram nas últimas décadas no palco mais antigo da Capital.