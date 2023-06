Projeto Ópera Estúdio inicia série de recitais gratuitos no Theatro São Pedro a partir desta quarta-feira (28)

Na próxima quarta-feira (28), os participantes do projeto Ópera Estúdio – Curso de Formação Interdisciplinar para Cantores Líricos iniciam a série de recitais Vozes do Ópera Estúdio 2023. Com entrada gratuita, as apresentações ocorrem no Teatro Oficina Olga Reverbel do Complexo Cultural Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) nas últimas quartas-feiras de junho, julho, agosto e setembro. Serão duas sessões por dia: às 15h (público infantil, mediante inscrição prévia da escola por e-mail) e às 19h (público geral, mediante a retirada de ingressos pelo site do Theatro São Pedro e a doação de 2kg de alimento).Nas duas primeiras apresentações da série, previstas para quarta-feira (28), os cantores líricos do Ópera Estúdio interpretam peças individuais, com acompanhamento do pianista Patrick Menuzzi. Estão previstas obras de Händel, Mozart, Donizetti, Puccini, Verdi, Gounod e Bizet, entre outros. O caráter intimista das apresentações será reforçado por um conjunto de velas que será colocado ao redor dos artistas. O professor Carlos Rodriguez, que ministra a Oficina de Conjuntos e Produção de Espetáculos, explica que os recitais serão didáticos, pois os cantores farão comentários sobre as obras, inclusive lançando mão de recursos cênicos.Realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS), por meio da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), o Ópera Estúdio oferece a cantores em início de carreira a possibilidade de estudar junto de uma equipe multidisciplinar de professores. Após uma seleção por audições, 27 participantes foram aprovados para seis meses intensos de aulas com grandes referências da música no Brasil. O público poderá acompanhar a evolução da turma em quatro recitais e também no espetáculo de encerramento que será realizado em novembro, a montagem completa da ópera Carmen, de Georges Bizet.