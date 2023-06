Espetáculo que aborda o feminino pelo olhar de Anita Garibaldi estreia nesta quarta (28)

O Núcleo de Experimentação e Expansão da Linguagem Cênica (NEELIC) estreia nesta quarta (28) e quinta-feira (29) o espetáculo Eu-Anita: Mulheres em tempos sombrios. A peça é inspirada na figura de Anita Garibaldi e traz à cena questões históricas e culturais do Rio Grande do Sul e temas do universo feminino contemporâneo. As apresentações serão na Sala Álvaro Moreyra, no Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (Av. Érico Veríssimo, 307), às 20h. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 20,00.No espetáculo, a atriz Luana Milidiu vem à cena como a revolucionária Anita Garibaldi. Luana é atriz do NEELIC e encarna as forças motivadoras da mulher que foi Anita a partir de vasta pesquisa realizada durante a pandemia de coronavírus, em projeto inicialmente financiado pelo edital FAC Digital, da SEDAC-RS, que resultou na criação de oito vídeos disponíveis no canal de YouTube do grupo NEELIC. Na ocasião, o projeto celebrou os 200 anos de nascimento de Anita Garibaldi, completados em 2021. Agora, o projeto ganha versão presencial e faz sua estreia em caráter independente. O espetáculo faz parte da programação que comemora os 20 anos do grupo NEELIC.