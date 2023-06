Sarau Sopapo Poético homenageia o músico e saxofonista Jorge Cidade no nesta terça-feira (27)

A próxima edição do Sopapo Poético, que ocorre nesta terça-feira (27), destaca o som e as ideias do músico, compositor e pensador Jorge Cidade. O sarau será recebido pela Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, nº 1190), no Salão Mourisco, a partir das 19h30min. A entrada é franca.Jorge Cidade Pires é instrumentista, compositor e pensador. Natural de Porto Alegre, passou a infância e adolescência no bairro Mont'Serrat, à época reduto negro da cidade. Estudou no colégio lassalista Pão dos Pobres, onde aprendeu a tocar o seu primeiro instrumento, o clarinete, integrando a banda do colégio. Após um período de trabalho como profissional gráfico, retomou as atividades musicais, envolvendo-se com vários músicos da cena artística de Porto Alegre nos anos 80. Em 1989, foi um dos fundadores da banda Produto Nacional, conjunto que permanece em atividade até os dias de hoje, tendo se tornado uma das grandes referências do reggae nacional.O sarau Sopapo Poético é promovido pela Associação Negra de Cultura (ANdC) desde 2012. Como outros saraus afro-brasileiros, o encontro evoca o protagonismo negro, em uma roda de atuações, reflexões e de convivências afrocentradas, reunindo artistas, pensadores e simpatizantes da cultura negra de resistência.