Projeto Solo Piano recebe Isabella Brill para espetáculo com Chopin e Prokofiev nesta segunda (26)

Nesta segunda-feira (26), às 12h30min, o projeto Solo Piano recebe a pianista Isabella Brill. O espetáculo acontece no Espaço Figueira do Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333), com entrada franca, e traz um pouco do repertório no qual a artista tem trabalhado recentemente. O programa reúne obras de Frédéric Chopin (1810-1849) e Serguei Prokofiev (1891-1953).Natural do município de Ivoti, Isabella atualmente vive nos Estados Unidos, onde estuda na Bowling Green State University, com bolsa de estudos, sob orientação da professora Solungga Liu. Desde 2017, vem participando de competições, tendo obtido o primeiro lugar e o prêmio de melhor interpretação de peça brasileira no concurso Cora Pavan Capparelli. Antes de se mudar para o exterior, foi aluna do Curso de Extensão em Instrumentos Musicais e da graduação em Música do Instituto de Artes da Ufrgs, na classe da professora Cristina Capparelli Gerling. De férias no Brasil, Isabella retorna à Universidade e compartilha com o público do projeto Solo Piano seus estudos do instrumento.