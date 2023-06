Orquestra do Theatro São Pedro apresenta Mozart, Haydn e Nepomuceno nesta terça-feira (27)

A Orquestra do Theatro São Pedro apresenta seu próximo concerto nesta terça-feira (27), às 20h, em comemoração aos 165 anos do Theatro São Pedro e aos 150 anos do Tribunal de Justiça do RS. A noite de celebração terá a presença dos solistas Ana Paula Schmidt (violino) e Jauro Von Gehlen (piano), além da regência do maestro Evandro Matté. Os ingressos são gratuitos, mediante 2 kg de alimento não perecível, disponíveis na recepção do Multipalco (Praça Mal Deodoro, s/n), das 13h30 às 18h. No espetáculo a Orquestra apresenta a Serenata n.º 13 para cordas em sol maior, mais conhecida como Eine Kleine Nachtmusik, de Mozart; a Suíte Antiga, de Nepomuceno e o Concerto para violino, piano e orquestra em Fá Maior, de Haydn. A OTSP se destaca como uma das principais orquestras do Estado do RS e desponta com projetos sociais, ao longo do ano, com a Orquestra Jovem Theatro São Pedro e aulas gratuitas de instrumentos para crianças e adolescentes.