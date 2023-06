Biblioteca Pública do Estado celebra orgulho LGBT+ com evento sobre quadrinhos

No sábado (24), às 16h, a Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1190) realiza o bate-papo Orgulho e quadrinhos com a participação de Freda Corteze (mulher trans, professora e ilustradora), Pudinni (ilustrador e designer) e Renato Brito (ilustrador). A mediação será de Luiz Medeiros (designer e ilustrador), que dá vida à drag queen Seripha Sigma. O evento integra a programação da Sedac relacionada ao dia 28 de junho, quando é comemorado o Dia do Orgulho LGBT+ para levantar a bandeira da luta pelo reconhecimento dos direitos civis dos homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais. A entrada é franca.Guilherme Smee, pesquisador de quadrinhos e curador da Gibiteca BPE, explica que os quadrinhos são um espaço onde a imagem e as palavras interagem e, por isso, a representação é importante. "Trazer essas representações para os quadrinhos é como deixar explícito que elas existem e devem ser respeitadas e não desprezadas ou invisibilizadas, para evitar movimentos que acabam gerando preconceito e violência. A presença dessas identidades nos quadrinhos ajuda a desmistificá-las e a produzir um encontro saudável entre aqueles que a elas pertencem e aqueles que não as conhecem."Segundo o pesquisador, os quadrinhos refletem a sociedade, e influenciam a cultura. Assim, "dentro de seu papel informativo, educativo e de entretenimento, temas como os de sexualidade e de identidade de gênero devem estar disponíveis em uma gibiteca, assim como outros quadrinhos que abordam temas que refletem e espelham nosso arcabouço sociocultural, trazendo para as mãos dos leitores pedaços das diferentes realidades que compõem nossa sociedade", conclui Guilherme.