Bach Society apresenta o Concerto de Brandemburgo No. 5 de Bach gratuitamente pelo YouTube

Neste sábado (24), às 19h, a Bach Society transmite de forma online e gratuita o Concerto de Brandemburgo No. 5 com performance e instrumentos de época pelo canal no YouTube da Eroica Música. Interessados podem se inscrever por este formulário para receber o link na hora do espetáculo.Sob direção de Fernando Cordella, juntam-se à primorosa formação da Bach Ensemble o solista Giovani dos Santos e ilustres convidados especialistas em música barroca diretamente de São Paulo, dentre os quais o legendário maestro e flautista Ricardo Kanji, membro fundador da "Orquestra do Século XVII" e um dos maiores nomes internacionais da flauta barroca. O trigésimo terceiro concerto da série Bach Brasil conta com o apoio do Theatro São Pedro, Goethe Institut e EROICA música.