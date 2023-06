Plato Divorak faz show com Bruno Bof, inglês considerado o novo Iggy Pop, no Gravador Pub

Plato Divorak & Os Exciters e Bruno Bof tocam no Gravador Pub nesta quarta-feira (28), às 20h. A geleia de rock brasileira e suas melhores influências se encontra com a vanguarda do pós-punk inglês. Os ingressos estão à venda no site da casa, por R$ 20,00.Agitador cultural, figurinha do underground brasileiro e fanzineiro, Plato Divorak já lançou mais de 12 álbuns independentes desde 1980. Sua banda são Os Exciters formada por Juann Acosta baixo, Leonardo Bomfim e Bruno Ruffier nas guitarras e Pedro Petracco bateria. As composições de Plato são uma geleia pornô rock brasileira.Já Bruno Bof é um jovem guitarrista e compositor inglês considerado pela The Times como "um Iggy britânico adolescente”. Seu trabalho de estreia teve a produção do atual baterista do The Who Zak Starkey (também filho de Ringo Starr), além dos baixos gravados por Glen Matlock, integrante da formação original do Sex Pistols. O músico se presenta pela primeira vez no Brasil com suas músicas autorais de pós-punk experimental minimalista.