Margs inaugura exposições Todos iguais, todos diferentes? e Orixás de Pierre Fatumbi Verger neste sábado (24)

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n) dá início às comemorações de seus 70 anos inaugurando duas exposições que trazem a público a importante obra do fotógrafo Pierre Fatumbi Verger (1902 – 1996). As mostras Todos iguais, todos diferentes? e Orixás entram em cartaz neste sábado (24), às 10h30min, em evento público, ficando em exibição até outubro. As visitações acontecem de terça-feira a domingo, das 10h às 19h (último acesso 18h), com entrada gratuita.



Apresentadas em uma parceria com a Fundação Pierre Verger, instituição sediada em Salvador (BA) dedicada à obra do fotógrafo, etnólogo, antropólogo e escritor francês, as mostras Todos iguais, todos diferentes? e Orixás tem curadoria de Alex Baradel, especialista responsável pelo acervo fotográfico da Fundação. As exposições abordam o olhar do fotógrafo e pesquisador Pierre Fatumbi Verger sobre a diversidade cultural e a influência recíproca da religiosidade nas culturas africanas e afro-brasileiras.

Todos iguais, todos diferentes? traz um recorte dos retratos feitos por Verger a partir de seus

encontros nas viagens que realizou pelo mundo durante mais de 40 anos. São imagens que, a partir de seu olhar, ressaltam os aspectos da diversidade cultural e do respeito ao outro. Já Orixás traz uma seleção de fotografias que compõem o livro homônimo de Pierre Fatumbi Verger, reeditado pela Fundação Pierre Verger em 2018, que apresenta o resultado da pesquisa pioneira do artista sobre as influências culturais e religiosas recíprocas entre África e América.