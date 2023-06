Festival de Música do Migrante ocorre neste sábado (24) no Salão da Igreja da Pompeia

Neste sábado (24), das 14h às 17h, ocorre a segunda edição do Festival de Música do Migrante - II Musicante, com apresentações de 18 migrantes, entre venezuelanos, haitianos, peruanos e cubanos. O evento busca promover a integração entre migrantes residentes em Porto Alegre e região metropolitana e visibilizar o repertório linguístico e cultural por meio de apresentações musicais. A atividade também contará com feira de artesanatos, comidas típicas além de sorteios de brindes. O evento é gratuito e acontece no Salão da Igreja da Pompeia (rua Dr. Barros Cassal, 220).

O Musicante premiará os três primeiros lugares nas categorias cantor, multi-instrumentista e coral, abrangendo as categorias adulto, infanto-juvenil e infantil, com prêmios de até R$ 500,00. A avaliação será feita por corpo de jurados técnicos especializados e reconhecidos, como o maestro Tiago Flores, Santiago Neto, Daniel Portilho e Tânia Paese. Um quarto candidato de cada categoria será escolhido pelo voto do público também com premiação.



Em 2022, a atividade foi chamada de Show de Talentos do CIBAI Migrações e pelo sucesso evoluiu para o atual Musicante. A atividade é organizada pelo Centro Ítalo-Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações (CIBAI Migrações) e Instituto Koinós. Tradicionalmente o CIBAI Migrações realiza ações para a inclusão e promoção da comunidade migrante, como o Natal da Criança Migrante, Dia das Mães e a Páscoa da Criança Migrante.