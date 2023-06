Pedro Borghetti lança novo álbum, Pendenga, em dois shows nesta sexta (23) e sábado (24)

Nesta sexta-feira (23) e sábado (24), às 20h, Pedro Borghetti lança seu novo álbum, Pendenga. Nas composições, com as parceiras e parceiros, o artista mergulha nas profundezas de cada um, que topou entrar nessa pendenga. Os shows de lançamento do álbum ocorrem no Teatro Oficina, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), com ingressos a partir de R$ 20,00 à venda no site da casa.Na jornada da criação, Pedro Borghetti mergulhou em suas raízes musicais, inspirado por referências antigas como João Bosco, Alberto Spinetta e Taiguara. Com a ajuda do produtor musical Ceron e da preparadora vocal Paola Kirst, explorou sua extensão vocal e direcionou sua interpretação, como uma dança de sons e sentimentos. Na recém-reformada, Pedra Redonda a banda Ceron Falch Neves se uniu em um encontro apoteótico, criando uma mistura de batidas híbridas, guitarras e vozes que ecoaram pela sala de forma pulsante.A cada take, o som se aprimorava, como uma obra de arte em construção. A música se manifestou em sua plenitude, com pianos e violões em overdubs e a voz em destaque no último dia. E assim, o disco foi concluído, pronto para ser ouvido e sentido.