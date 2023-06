Bandas Gueppardo, Hell Gun e Tantum promovem a Heavy Metal Night Gravador Pub

Nesta sexta-feira (27), às 19h, o Gravador Pub (rua Conde de Porto Alegre, 22) recebe as bandas Gueppardo, Hell Gun e Tantum para apresentar ao público gaúcho uma noite de heavy metal brasileiro. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 40,00.Nascida em 2007 na capital dos gaúchos, Gueppardo sempre apostou em canções autorais. O som do grupo é inspirado em clássicos do rock pesado e do heavy metal, como Judas Priest, Accept, Saxon, Tygers of Pan Tang e outros. A paixão pelo rock and roll, as lutas da banda na estrada e a vontade de estar no palco são alguns dos principais temas musicais do grupo. Mineira, a Tantun foi fundada em 2019 com um som calcado no heavy metal e rock progressivo dos anos 1970 e 80, incorporando referências musicais diversas de seus membros. As apresentações da banda possuem um foco cênico, dando destaque ao espetáculo visual, com performances trabalhadas e figurinos elaborados com inspiração no glam rock.Um dos principais expoentes do heavy metal tradicional do Brasil, Hell Gun nasceu no Paraná em 2014 e tem sucesso de crítica especializada, principalmente com o lançamento do EP independente Southern Hell em janeiro de 2015. Hell Gun já fez shows com bandas como Onslaught, Jackdevil, The Force e Nervosa.