Dessa Ferreira participa do Gira Musical com participação de Kako Xavier e canções inéditas

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Instituto Estadual de Música (IEM) em parceria com Sesc/Rs, realiza mais uma edição da Gira Musical IEMRS, tendo como tema Encontro de Gerações. A Gira chega a Pelotas no sábado (24), às 20h30min, tendo como atração a cantora Dessa Ferreira, que convida o também o músico Kako Xavier para compartilhar o palco. O encontro será na Casa do Tambor (rua São Leopoldo, 243 - Pelotas), espaço de resistência e promoção da cultura negra no município. A entrada é franca. No seu show solo autoral, Pulso, Dessa Ferreira compartilha sua trajetória de reencontros com a sua ancestralidade africana e indígena por meio da música e da poesia, falando sobre vazios, silêncios e sobre a importância de se conectar com as suas próprias raízes para poder construir novas possibilidades. O show provoca o público a ter uma experiência vibrante a partir da fala dos tambores, promovendo uma experiência circular unindo passado, presente e futuro. Com seu convidado especial, Kako Xavier, interpretarão canções inéditas.