Arraial do Vila Flores terá ritmos nordestinos e atrações típicas juninas neste fim de semana

A festa junina do Vila Flores (Rua São Carlos, 753) inicia no sábado de São João, 24 de junho. No sábado, a festa começa às 14h, dando início ao Arraial do Vila Flores, que ocorre também no domingo (25). Na programação estão os shows de forró do Trio Cazumbá e da Tribo Brasil e de ritmos paraenses com o Chamegado Carimbó. Além de brincadeiras para crianças e adultos e atrações clássicas como casamento caipira, quadrilha e correio elegante. Os ingressos para o Arraial do Vila Flores 2023 estão à venda pelo site, os valores variam entre R$ 15,00 e R$ 30,00. Crianças de até 7 anos têm entrada gratuita.Produzido de forma colaborativa com os residentes e parceiros do espaço, o evento é a maior celebração do Vila Flores. Por tradição, os lucros arrecadados com a venda de ingressos e com a venda de produtos são revertidos para a sustentabilidade da Associação Cultural que gerencia as atividades artísticas e educativas do local e que idealiza projetos socioculturais, voltados principalmente aos moradores do 4º Distrito de Porto Alegre.A abertura dos dois dias de evento é às 14h, junto do início da feira gastronômica, que conta com choripan, sanduíches, pizza, milho verde, pinhão e salgados veganos, canjica, além de bolos e quitutes típicos, pastéis, pipoca. As atividades iniciais são voltadas para as crianças - mas recebem também os adultos - com brincadeiras como pescaria, argolas na garrafa e boca do palhaço e oficina de lanternas juninas. No sábado, o grupo Chamegado Carimbó sobe ao palco às 18h, trazendo a malemolência e o calor apimentado do Pará. No domingo, às 15h, ocorre a roda de capoeira da escola Projete Liberdade Capoeira PoA e às 20h, show da Tribo Brasil, que embala o público com forró, baião, xote, xaxado e arrasta-pé.