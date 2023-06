Ademir Furtado lança seu terceiro livro neste sábado (24) na Bamboletras

Neste sábado (24), às 16h30min, o escritor Ademir Furtado lança seu terceiro livro, Se um dia eu escrever um livro… (Editora Reformatório, 330 páginas, R$ 68,00), na Livraria Bamboletras (Av. Venâncio Aires, 113). A história se passa em Porto Alegre, ano de 2005, e tem como plano de fundo as denúncias de corrupção no que se chamou de Mensalão, bem como as conquistas sociais do primeiro governo Lula. A entrada pro evento é gratuita. A obra traz a história da formação emocional e intelectual de Ângelo, jovem de 25 anos, filho de uma família de classe média, que cursa o último semestre do curso de Letras da Ufrgs. Em sua vida tranquila de quem nunca precisou trabalhar, sempre dedicado aos estudos, possui uma boa formação cultural. Porém um dia, seu pai, um funcionário público bem graduado, ex-militante de esquerda, é acusado de corrupção, o que causou grande conflito na alma de Ângelo. Começou a suspeitar que o bom padrão de vida que sempre usufruiu tinha sido fruto de atos ilícitos, passando a avaliar a autenticidade de sua vida de classe média. Um dia, Ângelo conhece Hermes, livreiro, homem de uns 50 anos, um tipo meio marginal por opção, intelectual autodidata, adepto do cinismo filosófico que despreza tudo o que diz respeito a status social. Surge aí uma grande amizade que vai marcar a vida do jovem para sempre. Ao longo da narrativa, Furtado questiona padrões e limites das definições de gêneros literários, oferecendo ao leitor diferentes caminhos para sua percepção.