Casa de Cultura terá festa junina com comidas e brincadeiras típicas neste domingo (25)

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), realiza neste domingo (25), das 15h às 19h, o Arraial do Quintana. A festa acontece na Rua dos Cataventos, com entrada gratuita, e traz muita música, atividades, comes, bebes e diversão. A proposta do arraial é proporcionar à comunidade uma festa junina tradicional, com brincadeiras e comidas típicas. Não vai faltar quentão, pinhão, bolo de milho e pão de queijo, além de pescaria, argolas, boca do palhaço e correio elegante. A atração musical fica por conta da banda Teo & os Camaleões, que, a partir das 16h30min, animarão a festa com muito forró e músicas tradicionais. As brincadeiras serão gratuitas e cada pessoa poderá retirar tickets na bilheteria localizada no andar térreo, ao lado da recepção da casa.