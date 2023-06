Praça do Multipalco do Theatro São Pedro promove 'arraiá' neste sábado (24)

Neste sábado (24), das 10h às 22h, a praça do Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) recebe o Arraiá da Poa Criativa. Com entrada franca, o evento conta com diversas opções gastronômicas, expositores e atrações para toda a família. Dentre as atividades da feira serão realizados saraus literários, apresentações musicais e teatrais, exposições artísticas e comercialização de produtos. O evento faz parte das atividades de comemoração dos 165 anos do Theatro São Pedro e do Centenário da Dona Eva Sopher, além de um ano de atividades do Poa Criativa.