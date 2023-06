Teatro Hebraica recebe espetáculo de dança Dura Máter neste sábado (24)

Neste sábado (24), às 20h, o Teatro Hebraica (rua General João Telles, 508) recebe o espetáculo de dança tribal Dura Máter. O espetáculo busca expressar, através dos movimentos corporais, as pressões psicológicas que a mulher sofre na sociedade ao longo da história. Os ingressos estão à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 45,00, com opções de meia entrada. O show mescla a arte da dança com a emoção, propõe sobre como a consciência da mulher em relação ao meio social faz com que seja possível vislumbrar a busca por equidade. A expressão Dura Máter vem do latim e refere-se à mais externa e espessa meninge cerebral, responsável por proteger o cérebro de impactos e agressões externas. Dura Máter traduz-se para o português como “Dura Mãe” ou “Mãe Rígida”, assim como a mãe natureza, que ao mesmo tempo que presenteia a mulher com um corpo capaz de gerar uma vida, também a amaldiçoa, uma vez que esse mesmo corpo será objetificado e violentado ao longo da sua vida.