Carlos Gardel é homenageado em show no Tablado Andaluz neste sábado (24)

Neste sábado (24), às 21h, o Tablado Andaluz (Av. Venâncio Aires, 556) vira palco para uma homenagem a um dos maiores expoentes do tango, Carlos Gardel. Com participação de bailarinos de tango e dos músicos argentinos Antônio Olivar e Carlos Joski, o espetáculo conta a história de Gardel através de suas canções. Será cobrado couvert artístico de R$ 25,00. A data marca o aniversário de morte de Gardel, ocorrida em 24 de Junho de 1935, em um acidente aéreo de repercussão mundial. Dois aviões se chocaram, no momento da decolagem, no Aeródromo de "Las Playas" em Medellín (Colômbia). Os restos mortais do ídolo, descansam no cemitério de Chacarita, em Buenos Aires.