Nova montagem do clássico Valsa nº6 de Nelson Rodrigues estreia em Porto Alegre

Nesta sexta-feira (23), estreia em Porto Alegre uma nova versão do clássico texto de Nelson Rodrigues, Valsa nº6. A nova montagem tem a direção de Fernando Kike Barbosa. As apresentações acontecerão na Sala William Shakespeare da Casa de Espetáculos (Rua Visconde do Rio Branco, 691), na sexta (23) e sábado (24), às 20h, e no domingo (25), às 19h. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla. Escrito em 1951, Valsa nº6 pertence a linhagem das peças psicológicas de Nelson Rodrigues, da qual também faz parte a clássica Vestido de Noiva, e se constitui como uma obra exemplar dentro da história da dramaturgia brasileira. O texto coloca em cena fragmentos de memórias da mente de uma adolescente que se encontra em estado agônico e que tenta (re)lembrar quem ela é e o que lhe aconteceu. Sempre com a valsa de Chopin ao fundo, a narrativa vai trazendo elementos de uma trama de suspense que envolve assassinato, adultério, paixões reprimidas e conflitos relacionados à passagem da adolescência para a vida adulta.Nessa nova montagem, a peça originalmente escrita como um monólogo, foi adaptadapara um elenco de oito atrizes e dois atores que corporificam as diferentes vozes e os diferentes estados emocionais da adolescente Sônia, ressaltando o caráter fragmentário e delirante da narrativa. A encenação conta com trilha sonora executada ao vivo por uma das atrizes e com a assessoria coreográfica da premiada bailarina e atriz Angela Spiazzi.