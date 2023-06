Supercombo apresenta seu novo álbum no Opinião neste domingo (25)

A banda capixaba Supercombo retorna a Porto Alegre para show no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), neste domingo (25), às 20h. O grupo traz a turnê do seu novo álbum Remédio, com canções que falam sobre temas densos e profundos em letras diretas e otimistas. Os ingressos estão à venda na Sympla, com valores a partir de R$ 80,00. Formada em 2007, atualmente a Supercombo é integrada por Leo Ramos (voz e guitarra), Carol Navarro (baixo e voz), Paulo Vaz (teclados) e André Dea (bateria). Lançado em maio deste ano, Remédios é o primeiro álbum do grupo sob os cuidados da gravadora Deck e o sexto de estúdio da carreira da banda. A produção é da própria Supercombo em parceria com Zeca Leme (BTG Estúdio).Mais de um milhão de inscritos no YouTube, shows esgotados pelas cinco regiões brasileiras, com fãs que levam os cinco discos na ponta da língua. Assim é a Supercombo, banda fixada em São Paulo, que tem no rock e na internet suas principais bases artísticas.