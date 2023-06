Sarau Libretos chega à Vila Bom Jesus nesta quinta-feira

A quarta edição do Sarau Libretos será realizada na quinta-feira (23), no Centro de Educação Ambiental da Vila Bom Jesus (Av. Joaquim Porto Villanova, 143), das 9h às 19h. O evento cultural contará com a presença de Rosane Castro, Elenilton Neukamp, Fátima Farias e Guaíra Soares, em uma programação diversificada, com poesia, música, contação de histórias, roda de conversa e exposição de livros.



As atividades abertas ao público, com entrada franca, serão igualmente transmitidas ao vivo e gravadas para compor o legado do Sarau Libretos. A transmissão em tempo real será pelo Facebook/libretoseditora e pelo Youtube/Libretos100.



O Sarau Libretos assume a cada edição maior potencial como ferramenta de efetiva conscientização, difusão e estímulo à leitura, dentro de seus pilares básicos de proposição. As edições anteriores foram realizadas no Morro da Cruz, em novembro, e no Morro Santana, em março e no Centro Histórico, em maio. Está previsto, ainda, um encontro na Restinga.