Memórias de dois viajantes do tempo

Apaixonados por teatro, Vrum e Luba (personagens de Sergio Lulkin e Mirna Spritzer) resolvem fazer um espetáculo. Em cena, eles revivem lendas e casos e narram histórias de vida e de morte, de exílios e encontros, de casas deixadas para trás e de novos lares. Entre bênçãos e pragas, dançam e cantam essas lembranças e miram as estrelas. Viajantes de um tempo imaginado, a dupla perambula pela "terra sem mapa da memória".

O reencontro entre Mirna e Lulkin, em 2021, construiu esse espetáculo - escrito por eles - que mistura lembranças dos próprios atores, com histórias e memórias de situações vividas por outros povos ou que ninguém nunca viu. Intitulada Terra sem Mapa, a peça estreia nesta quinta-feira, às 20h, no Zona Cultural (avenida Alberto Bins, 900) e segue em cartaz na sexta-feira e durante o final de semana, voltando para mais sessões nos dias 29 e 30 de junho, 1º e 2 de julho. Ingressos a R$ 60,00 com opções de meia entrada, no site Entreatos Divulga.

Os atores contam que, mais de quatro décadas depois de iniciarem juntos suas trajetórias profissionais - no Teatro de Arena de Porto Alegre - eles decidiram juntar os personagens que já existiam "encostados" neles para realizar uma experiência com teatro online e em vídeo, que integrou também o festival virtual SOS Ocidente, durante o período crítico da pandemia de Covid-19.

Por conta do isolamento, a dupla passou a se encontrar no Parque da Redenção para ir construíndo o trabalho. "A gente ia para lá para poder tirar a máscara, e, com o distanciamento necessário, faziamos os personagens conversar", conta Lulkin. Em meio ao verde que se esconde no cinza da Capital, Vrum e Luba comentavam sobre tudo a partir da perspectiva deles vivendo a cidade: desde os monumentos do parque até fatos sobre as muitas imigrações que contam a história do Estado. "Meus pais eram imigrantes, e os avós do Sérgio também", justifica Mirna.

"Teve um momento destes encontros, que lembramos do texto Conversa no Chafariz, do Karl Valentin, e criamos uma cena. O resultado ficou bacana e pensamos que seria muito interessante levar estes personagens para o teatro", emenda Lulkin. Ele revela que outra inspiração para as narrativas da dupla foi a peça Cruzadas (de Michel Azama). "É um texto bem contemporâneo, e em determinado momento fala de de uma mãe que vem desde 1212 procurando seus filhos, que foram para Jerusalém atrás do Paraíso. Nos apropriamos de situações como esta, desta mãe que também quer saber se lá é o paraíso, mas nunca chega até ele, para falar deste universo de pessoas migrantes que se arriscam para aportar em novos mundos onde buscam vida, alimento e futuro."

Também a busca por literatura sobre diferentes migrações e os ouvidos atentos para escutar histórias sobre o cruzar a fronteira ajudaram os atores-criadores a falar de viagens de navio, sem citar um povo específico. "Vivemos num mundo de gente andando, atravessando, deixando as casas - vide o exemplo recente, com um ciclone que abalou o Estado e que fez pessoas perderem suas coisas - e, aos poucos, as frases e inspirações foram vindo", diz Mirna. "Partimos de algo que nos diz respeito, que são nossas memórias, e disso, para algo mais amplo, onde o público também pode acessar as suas."

Destacando que voltar à cena após "os quatro anos de terror que vivemos - com perseguições à Cultura, inclusive" é uma forma de recuperar e abraçar a arte. A atriz, que é professora aposentada do Departamento de Artes Dramáticas e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC) da Ufrgs, comemora a estreia de seu primeiro espetáculo depois do advento da pandemia. Ator da peça El Juego de Antônia, que contou com apresentações em 2022, Sérgio Lulkin também celebra o novo trabalho.

Profundamente apoiado no trabalho da atriz e do ator em relação com a luz, a sombra, o silêncio e a música, Terra sem Mapa é um espetáculo que reúne humor e melancolia e que acontece através do movimento e da pausa. No vazio imenso e intenso do palco aberto ao jogo e à contracenação, os personagens representam, também, uma dupla que nasceu das semelhanças artísticas e dos diferentes caminhos de formação de Mirna e Lulkin. "A nossa dupla existe no estilo O Gordo e o Magro", compara a atriz. "Nessa relação dos dois, começaram a aparecer coisas: ela é mais controladora, ele é mais recatado" , adianta. "Como o projeto é mais focado na questão dos atores, percebemos que era uma criação que não tinha lugar para direção", emenda.

Criadores artísticos da cena em que habitam, Mirna e Lulkin estiveram juntos nos filmes O Mercado de Notícias (direção de Jorge Furtado), Antes que o mundo acabe (direção de Ana Luiza Azevedo) e no telefilme Doce de Mãe (Jorge Furtado e Ana Luiza Azevedo), todas produções da Casa de Cinema de Porto Alegre. No teatro, contracenaram em O casamento do pequeno burguês, de Brecht, com direção de Irene Brietzke, em 1978. Mirna integrou o Teatro Vivo, sob direção de Irene Brietzke, de 1979 a 2001. enquanto Lulkin (que também é professor de Teatro e bacharel em Artes Cênicas pelo Instituto de Artes da Ufrgs) integrou o grupo Tear, sob direção de Maria Helena Lopes, de 1980 a 2002.

A equipe de Terra sem Mapa - formada por Rô Cortinhas (figurinos), Ricardo Vivian (iluminação), Gustavo Finkler (trilha sonora), Renata Stein (produção, assinada também por ambos atores) e Carlos Mödinger (colaboração artística), entre outros - é celebrada pela dupla. "São pessoas muito legais e competentes. E também somos muito gratos ao Zona Cultural e ao Estúdio Stravaganza, onde pudemos ensaiar a peça", destaca a dupla.