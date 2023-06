Sobre duas rodas, o espetáculo Esperando Rodå sobe ao palco do CHC Santa Casa

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) apresenta na próxima sexta-feira (23) e sábado (24), às 20h, o espetáculo de circo Esperando Rodå. Integrando a programação do Festival das Artes CHC, as apresentações são conduzidas pela Dupla Gomesninow, formada pelos artistas Gabriel Gomes e Carina Ninow, que apoiados sobre duas rodas refletem sobre arte de rua e a capacidade de se reinventar diante das adversidades. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla com valores entre R$ 20,00 e 40,00. Em cena, o espetáculo retrata a vida de dois malabaristas de rua, seus desafios e conquistas. Os problemas, as relações e a busca por soluções aparecem em números de circo e esportes radicais, além de equipamentos muitas vezes vistos nas ruas. Sobre duas rodas, os artistas ainda levam ao público o BMX Flatland, um esporte de equilíbrio ainda pouco difundido no Brasil, onde as manobras com a bicicleta são executadas no solo e encanta crianças e jovens. No roteiro, os números circenses não se enquadram como demonstrações virtuosas, mas como metáforas/símbolos da vida de dois artistas de rua. Em poucos minutos, transitam entre a euforia, a tristeza, a resignação e a alegria. Neste desenrolar, a procura e as descobertas são mostradas com a leveza da arte de divertir-se com o que se tem em mãos. Sem diálogos falados na maior parte do espetáculo, são as ações dos artistas que comunicam os sentimentos ao público. Além da bicicleta, os artistas viajam e brincam com equipamentos de malabares que fazem parte do cenário, se penduram em cordas, giram e se equilibram juntos em uma mandala (roda cyr). Assim como o cenário que se transforma, a bicicleta vira um inusitado instrumento onde tiram sons ao vivo e transformam o teatro em praça, dialogando diretamente com o público, como sempre ocorre nas rodas de artistas de rua.