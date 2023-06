Desbravando os caminhos da MPB

Depois de pouco mais de um ano do lançamento do álbum Rivo III e a Fé, o paulistano Rodrigo Alarcon desembarca em Porto Alegre nesta quinta-feira e sexta-feira, para shows às 21h, no Agulha (rua Conselheiro Camargo, 300). Com ingressos esgotados para o espetáculo de sexta-feira, que conta com banda de apoio, o artista anunciou data extra na quinta-feira, na qual realizará um show acústico e intimista, em voz e violão. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 25,00.

Atualmente, já são mais de 3,7 milhões de streams e 700 mil ouvintes mensais no Spotify, no álbum do artista que tem desbravado o cenário da nova MPB. Na sexta-feira, Alarcon vai ao palco com a banda completa: Niela Moura (guitarra), Hygor Miranda (baixo), Ivan Silva (percussão) e Henrique Kehde (bateria).