Drama brasileiro, Tinnitus estreia nesta quinta-feira (22) nos cinemas de todo o país

O drama brasileiro Tinnitus, dirigido por Gregorio Graziosi, chega às salas de cinema de todo o Brasil nesta quinta-feira (22), com distribuição e coprodução da Imovision. A história acompanha Marina Lenk, interpretada pela atriz luso-brasileira Joana de Verona (Santos Dumont), uma experiente atleta de saltos ornamentais que sofre uma súbita crise de tinnitus, um constante e forte zumbido no ouvido.



No longa, Marina (De Verona) despenca da plataforma durante uma apresentação após a crise de tinnitus. Afastada do esporte que ama, ela troca os perigosos e desafiadores saltos ornamentais por uma pacata vida no aquário, onde trabalha fantasiada de sereia. Completam o elenco Indira Nascimento (novela Travessia), Alli Willow (Bacurau) e Antônio Pitanga (Eu Receberia as Piores Notícias dos seus Lindos Lábios).



Dirigida por Gregorio Graziosi (Obra), a produção conta com a direção de arte de Carol Ozzi, premiada em festivais como Cannes Lions e London, a produção é de Zita Carvalhosa e a coprodução de Jean Thomas Bernardini. Dra Tanit Ganz Sanchez -especialista em tinnitus e fundadora do Instituto Ganz Sanchez, primeiro centro latino-americano de investigação e tratamento de zumbido no ouvido e intolerância a sons -, prestou consultoria ao filme.