8 ½ Festa do Cinema Italiano estreia nesta quinta-feira (22) no Espaço de Cinema Bourbon Country

Neste ano, o 8 ½ Festa do Cinema Italiano comemora sua 10ª edição no Brasil e entra em cartaz no Espaço de Cinema Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80) desta quinta-feira (22) até 28 de junho. Com uma programação especial, que convida o espectador a embarcar em uma verdadeira viagem pela Itália, a mostra traz os melhores filmes italianos dos últimos anos, a maioria inéditos nas salas de cinema brasileiras. Entre os destaques, estão Nostalgia, de Mario Martone, com Pierfrancesco Favino, que concorreu à Palma de Ouro em Cannes 2022, além de A Viagem de Papa Francisco, do premiado Gianfranco Rosi. Salas de cinema de 14 cidades do Brasil recebem a programação dedicada à cultura italiana, que conta com mais de uma dezena de obras. A programação completa está disponível no site do evento.