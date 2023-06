Artistas gaúchos participam de intervenção que será levada a teatro de dança na Grécia

Um grupo de artistas gaúchos marcará presença em um dos mais antigos palcos da Grécia, o Teatro de Danças Grega Dora Stratou, no 60º Congresso Mundial de Dança da Unesco. As comemorações começam no Rio Grande do Sul, a partir de Canoas, na próxima sexta-feira (23), com uma intervenção artística que será itinerante para mais seis países.

Participam o coreógrafo e curador Rubi Medeiros, a artista plástica Lorena Steiner e a bailarina Julia Franco. Rubi e Lorena são de Canoas, embora o coreógrafo resida atualmente na Europa, e Julia é de Esteio.

Em uma tela branca preparada por Lorena com fios de algodão e itens extraídos em Canoas, Julia, por meio da dança coreografada por Rubi, imprimirá a tela a partir de seus movimentos. A bailarina será o pincel da tela que será transportada para a Grécia. A intervenção artística ocorre a partir das 7h na Av. Guilherme Schell, 6.228, Centro de Canoas, e será gravada e fotografada pela produtora audiovisual Vanessa Wigger em parceria com uma fotógrafa e cinegrafista da Grécia. Rubi acompanhará a coreografia diretamente de Portugal, em tempo real.

Rubi foi responsável pela coreografia de diversos trabalhos, como o Natal Luz de Gramado, a abertura da Arena do Grêmio, o espetáculo Os Protagonistas, no Beira Rio, e o The Wall, de Roger Waters. Recentemente, Rubi acrescentou ao currículo a performance apresentada no Festival de cinema de Chicago, fragmentos e memórias em homenagem ao bicentenário do Brasil e aos 100 anos da Semana de Arte de São Paulo, patrocinado pelo Consulado do Brasil em Chicago.

Outro grandioso espetáculo já tem data marcada, entre 3 e 9 de julho, em Atenas, para a comemoração do Cinquentenário do Dia Mundial da Dança. Na Grécia, a produção será composta por música dança, audiovisual e artes plásticas. “Esta obra artística vai apresentar histórias potentes de vida oriundas das periferias do Brasil e a participação inédita da artista Lorena Steiner”, conta Rubi.