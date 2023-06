Império da lã apresenta clássicos temas de novelas em show no Ocidente

Nesta quinta-feira (22), às 21h, o espetáculo Império da Lã: Novelas, onde são homenageados os maiores sucessos musicais da teledramaturgia nacional, chega ao Ocidente Bar (Av. Osvaldo Aranha, 960). Carlinhos Carneiro, Adriana Deffenti, Yanto Laitano, Rodrigo Fischmann, Chico Paixão, Chico Bretanha e Pedro Petracco estarão reunidos no palco para interpretar um verdadeiro desfile de hits. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 30,00. O show relembra as músicas tema dos maiores romances, suspenses e emoções que a televisão nacional já mostrou, e faz com que todos se teletransportem para as mais inventivas aberturas de novela que Hans Donner ou qualquer outro mago do projac tenha produzido, volta renovado, trazendo sucessos imperdíveis de Gal Costa, Zizi Possi, Roupa Nova, Fabio Jr, Yahoo, Leo Jaime, Pepeu Gomes, Baby Consuelo, Ritchie, Fagner e outros tantos, retirados de clássicos do audiovisual brasileiro, como A Viagem, Vale Tudo, Vamp, Mulheres de Areia, Selva de Pedra, Mandala e Top Model – que são lembrados no show.