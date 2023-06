Banda Jazzgig apresenta show com clássicos de Coltrane e Deodato no Espaço 373

Na sexta-feira (23), às 21h, a banda JazzGig apresenta seu show Jazz Groove no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373). Com versões de clássicos que vão de John Coltrane a Eumir Deodato, o grupo faz sua estreia no espaço. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores entre R$ 35,00 e R$ 100,00.Formado em 2004, em Porto Alegre, o grupo tem o objetivo de apresentar versões instrumentais de standards do jazz e de clássicos da música brasileira. Tem dois discos gravados: Standards (2009) e Vol. 2 (2016), além de várias apresentações em palcos importantes da cena musical. A formação atual da JazzGig é Marcelo Campos (bateria), Leandro Hessel (piano/teclados), Marcelo Ribeiro (sax alto) Marcelo Figueiredo (sax tenor), Chico Gomes (trompete/flugelhorn), Rafael Capaverdi (guitarra), Luiz Mario Tavares (percussão) e Gustavo Pessota (baixo elétrico).