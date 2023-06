Nina Nicolaiewsky & Quarteto de Cordas se apresentam na Fundação Ecarta neste sábado (24)

Em show inédito, a cantora e compositora Nina Nicolaiewsky apresenta suas criações acompanhada de um quarteto de cordas no projeto Ecarta Musical da Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943) neste sábado (24), às 18h, com entrada franca. Ela estará acompanhada de uma banda feminina formada por Clarissa Ferreira (violino), Miria Farias (violino), Gabi Vilanova (viola) e Luyra Dutra (violoncelo). O repertorio vai desde canções autorais até musicas compostas em parceria com a Banda Magda, renomado grupo do cenário musical nova-iorquino, que convidou a artista para escrever todas as letras do disco. Com caráter delicado e intimista, transitando entre piano e violão, traz músicas desse trabalho e algumas releituras de artistas como Lupicínio Rodrigues e Gal Costa. Nina Nicolaiewsky é cantora e compositora de Porto Alegre, foi intérprete na trilha sonora de Notas de Amor, mini-série disponível no Netflix, e palestrante no TEDx Unisinos. Em 2020, através do Edital FAC, lançou o single Esquina premiado em diversos festivais internacionais como LiftOff London e Corpos Ressoantes, no Rio de Janeiro. Em 2021 lançou seu primeiro EP Visual Receita de Casa, gravado enquanto estudava na Berklee College of Music. Nina já tocou em diversos palcos na Espanha, Canadá e Brasil como no Festival de Teatro de Curitiba e Winnipeg Jazz Festival. Como compositora escreveu canções com a Banda Magda e dividiu palco com artistas como Fernanda Takai.