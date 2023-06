Peça 'Gargalhada Selvagem' faz plateia rir em meio aos conflitos cotidianos

Espetáculo teatral onde os protagonistas dividem com o público situações e problemas de suas vidas de forma bem-humorada, Gargalhada Selvagem chega a Porto Alegre, para uma mini-temporada no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). As sessões acontecem nesta sexta-feira (23) e sábado (24), às 20h; e no domingo (25), às 18h. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, por valores que vão de R$ 25,00 a R$ 100,00

Inspirada na peça Laughing Wild, escrita em 1987 pelo autor americano Christopher Durang, a montagem brasileira foi adaptada por Guilherme Weber, que também assina a direção do trabalho, estrelado por Alexandra Richter e Rodrigo Fagundes. Os atores vivem dois personagens que transformam um encontro casual em um show de humor performático e também dividem a cena com Joel Vieira, que faz uma participação especial.



Contando a história de um homem e uma mulher que não se conhecem, mas depois de um desafortunado encontro em um supermercado, acabam contracenando juntos, a comédia provoca no público gargalhadas a respeito de coisas que acontecem diariamente nas vidas dos protagonistas - e também na vida de qualquer pessoa. Fala sobre os perigos e tensões da vida moderna em uma grande cidade, e dos diversos transtornos sintomáticos a partir desta realidade.



"Nossa versão pretende também ser uma homenagem à comédia como linguagem. Por isso, levamos à cena uma série de subgêneros do humor, como piada de salão, número de plateia, humor físico, paródia, stand up, chanchada, entre outros", comenta Alexandra. A atriz, que ganhou notoriedade principalmente por papéis na televisão, afirma que está feliz com a direção de Weber e com o desafio de sua personagem. "Ele (Guilherme Weber) me colocou num lugar de mulher desconectada da realidade, onde faço algo que o público ainda não tinha me visto fazer, e isso é maravilhoso: aos 56 anos, ainda estou surpreendendo e mostrando um tipo novo, realizando um trabalho que nunca fiz."

"O Guilherme é muito inteligente, e quero ser dirigido mil vezes por ele", concorda Fagundes. "Ele joga junto, deixa a gente inventar, sabe o que quer de nós. É um premio ser dirigido por ele, que também é ator, e sabe os dramas que a gente passa na construção de um personagem", emenda. Ambos atores destacam que Weber é um "profundo" conhecedor da obra de Christopher Durang, e que isso permitiu que eles também aprofundassem o trabalho.

O título Gargalhada Selvagem foi retirado de um trecho (na verdade, o poema Ode em uma perspectiva distante do Eton College, de Thomas Gray) da peça Dias Felizes, do dramaturgo irlandês Samuel Beckett: "a gargalhada selvagem no meio da mais severa aflição". "Enquanto você consegue rir dos problemas, ainda consegue alcançar uma espécie de cura", avalia Fagundes. O ator, que já havia contracenado com Alexandra e Vieira, comenta que esta é a primeira vez que ele irá se apresentar no Theatro São Pedro. "Estou muito feliz, porque é o teatro mais lindo do Brasil e que tem uma acústica incrível", ressalta.

Esta também é a primeira vez que Fagundes encena uma obra de Durang. "Eu nem conhecia nada dele e fiquei muito surpreso. O Guilherme trouxe adaptações de outras peças deste dramaturgo, e isso contribuiu para que nosso trabalho ganhasse um recheio maior", destaca. "Resultou em uma adaptação de muito bom gosto, elegância, humor...uma conjunção de elementos: do bagaceiro ao sofisticado", avalia.

A trama é dividida em três grandes momentos que envolvem um homem e uma mulher que atravessam a mesma gôndola de um supermercado. Ambos pertencem a universos diferentes, têm jeitos bem particulares de ser e ver o mundo e compartilham suas experiências com o público. Eles lutam para entender a sociedade e fazer parte de um cotidiano em que todo mundo parece conhecer as regras.

"Minha personagem é uma pessoa carente, sem paciência nem tolerância, que ao mesmo tempo que causa empatia é engraçada, conta piadas estranhíssimas. O público ri muito e ela mesma lança a gargalhada selvagem - que é hilária, bizarra. Levei dois meses para chegar nela", diz Alexandra. Já o personagem de Fagundes é um homem que busca a positividade, mas em determinado momento começa a falar coisas "horríveis". "Ele tenta acreditar que é otimista", afirma o ator. "Mas na verdade ele é um misto de ser humano pessimista e realista, em meio a tudo que acontece: violências, injustiças, neuroses." Ambos tentam sobreviver, ser pessoas mais felizes, continua Fagundes.

Após o primeiro contato dos personagens (nenhum dos protagonistas tem um nome definido), eles acabam coincidentemente marcando um encontro por aplicativo, e vão parar no apartamento dele. Ali, inicia o ponto alto do espetáculo, com a entrada de Joel Vieira, no papel de Beto, o marido do personagem de Fagundes (que, na peça, é bissexual). "Durang é um autor do teatro absurdo, do humor queer, gay, ácido, de sobrevivência, do final da década de 1980", explica Fagundes. Além das referências da obra do autor, ainda há também referências de outros dramaturgos, como Ibsen, Tchecov, Strindberg e Pirandello.

O final é uma grande surpresa, mas antes a peça entrega muitos motivos para a plateia rir de jogar a cabeça pra trás, afirma Alexandra. A peça estreou com sucesso em São Paulo e, há um mês, iniciou uma pequena turnê, que passou também por Curitiba (PR) e Vitória (ES), e vai terminar no Rio de Janeiro - onde o espetáculo ficará em cartaz por dois meses.