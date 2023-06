NX Zero traz sua Tour Cedo ou Tarde ao palco do Araújo Vianna

O Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) recebe nesta quinta (22) e sexta-feira (23) um dos nomes fundamentais do rock brasileiro das últimas décadas. O NX Zero traz à Capital sua Tour Cedo ou Tarde, em suas primeiras apresentações fora de um festival, e promete um setlist especial, com surpresas para cada noite. Ingressos para quinta-feira estão esgotados, mas ainda é possível adquirir as últimas entradas para o dia seguinte, a partir de R$ 85,00, no site Eventim.Di Ferrero, Gee Rocha, Filipe, Conrado Grandino e Daniel Weksler devem viajar o Brasil durante o restante de 2023, encerrando a turnê com um show no Allianz, em São Paulo, que teve ingressos esgotados em poucas horas. Celebrando uma história de sucesso e que acumula hits, o NX Zero retorna aos palcos depois de mais de cinco anos, e promete uma coleção de hits para matar a saudade de um público fiel que ansiava por ver a banda em cima dos palcos novamente.