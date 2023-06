Clube de Leitura BPE discute obra da primeira romancista negra do Brasil

Quem foi Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista negra brasileira? Esta é a pergunta que vai nortear o encontro da próxima quarta, pelo Clube de Leitura da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190). O evento acontece gratuitamente nesta quarta-feira (21), às 17h, no Salão Mourisco. A educadora e pesquisadora Ana dos Santos irá conduzir o debate sobre a obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis (1822-1917), considerada pioneira na crítica antiescravista no Brasil. As inscrições podem ser feitas através do e-mail [email protected] participar do encontro, é recomendada a leitura da obra, que está disponível no Setor deEmpréstimo da BPE e também na plataforma online neste link. Os encontros do Clube de Leitura BPE debatem obras relevantes à história e cultura do universo literário. No dia do evento, a equipe da BPE fará uma apresentação da vida e da obra da autora, seguida de um bate-papo com o público. Negra, filha de mãe branca e pai negro, registrada sob o nome de um pai ilegítimo e nascida na Ilha de São Luís, no Maranhão, Maria Firmina dos Reis (1822 – 1917) fez de seu primeiro romance, Úrsula (1859), algo até então impensável: um instrumento de crítica à escravidão por meio da humanização de personagens escravizados.“Em sua literatura, os escravos são nobres e generosos. Estão em pé de igualdade com osbrancos e, quando a autora dá voz a eles, deixa que eles mesmos contem suas tragédias. Oque já é um salto imenso em relação a outros textos abolicionistas”, conta a professora RégiaAgostinho da Silva, professora da Universidade Federal do Maranhão e autora do artigo A mente, essa ninguém pode escravizar: Maria Firmina dos Reis e a escrita feita por mulheres no Maranhão.