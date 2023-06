Teresa Poester fala sobre seu processo criativo em conversa na Ocre Galeria nesta quinta-feira (22)

As motivações, os desejos, os processos, as técnicas envolvendo a produção da exposição Furta-Cor, de volta aos jardins – desenhos de Teresa Poester estão no foco da conversa entre a artista e o público, que irá ocorrer nesta quinta-feira (22), às 18h, na Ocre Galeria (rua Demétrio Ribeiro, 535). Poester comenta que essa interação com outras pessoas é sempre importante para a sua investigação, porque o trabalho de ateliê é solitário e as trocas são sempre benéficas.A mostra homenageia as quatro décadas de trabalho artístico de Teresa Poester, trazendo trabalhos inéditos, em grandes dimensões, feitos no atelier da artista, na França, pensados como uma instalação para a montagem neste espaço. Inquieta e incessante, ela segue investigando os limites do gesto no desenho e explora técnicas diversas, como desenho, fotografias, gravuras, em uma sobreposição de procedimentos.A expressão "furta-cor", escolhida como título para a exposição, segundo a artista visual, não se refere, apenas, às alterações de tonalidade conforme a luz que se projeta sobre a cor, mas, também, "às cores furtadas de um mundo ameaçado que amanheceu cinza". Podemos pensar numa alusão ao período de isolamento social e às muitas dificuldades que assolam o mundo nos últimos anos. Já a expressão "de volta ao jardim" prenuncia, com algum otimismo, um novo momento que se contrapõe aos dias cinzentos de confinamento, com a chegada da primavera e, com ela, a volta das cores.